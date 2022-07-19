Хотели искупаться. Неудачливых пловцов доставали полицейские из Малой Невы

Неосторожное купание едва не обернулось трагедией для двух товарищей в Петербурге. Спасение подъехало на патрульном катере, рассказали 19 июля в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.



Двоих мужчин из воды в районе Биржевого моста достали сотрудники транспортной полиции старшина Игорь Чернаков и прапорщик Владимир Буслаев. Они бросили пловцам спасательный круг, подтянули их к патрульному катеру и подняли на борт.

