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    Хотели искупаться. Неудачливых пловцов доставали полицейские из Малой Невы

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    Неосторожное купание едва не обернулось трагедией для двух товарищей в Петербурге. Спасение подъехало на патрульном катере, рассказали 19 июля в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

    Двоих мужчин из воды в районе Биржевого моста достали сотрудники транспортной полиции старшина Игорь Чернаков и прапорщик Владимир Буслаев. Они бросили пловцам спасательный круг, подтянули их к патрульному катеру и подняли на борт.

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    Пострадавшие объяснили, что решили поплавать в Малой Неве, но силы свои не рассчитали и выбраться на берег уже не смогли. Они зацепились за металлическое кольцо для причала судов и ждали помощи. Спасенные не пострадали, помощь медиков им не потребовалась.

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