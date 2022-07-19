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    Московскую медиашколу Познера ликвидируют

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    Зарегистрированное в Москве АНО «Центр Медиа Программ. Школа Познера» будет ликвидировано. Судя по данным СПАРК, решение было принято накануне.

    Ликвидатором школы назначена её нынешний руководитель — Наталья Порошина. Журналист Владимир Познер на данный момент владельцем организации не является.

    Телефон, указанный на сайте школы, не отвечает.

    После начала боевых действий на территории Украины журналист Владимир Познер перестал высказываться на политические темы. Его программу «Познер», которая выходила на Первом канале, убрали из телеэфира.

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