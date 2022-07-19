Главная тайна Тутберидзе раскрыта. Кто муж королевы фигурного катания

Королева фигурного катания Этери Тутберидзе старается оградить семейные дела от глаз общественности. Она лишь упоминала, что вычеркнула из своей жизни мужчину, ставшего отцом ее дочери Дианы. Однако наконец стала известной личность официального мужа Тутберидзе.
«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — рассказывала знаменитый тренер в интервью Первому каналу (цитата по StarHit).
Однако, как отмечает «СтарХит», Диана все же тянется к отцу. Недавно фигуристка виделась с ним и даже опубликовала совместную фотографию. Никаких подробностей о личности мужчины девушка не рассказала. Зато поздравила его с днем отца.
Именно благодаря Диане одним секретом семьи Тутберидзе стало меньше. Информацию о законном муже Этери нашли пользователи сети. Пара обручилась в 1995 году. Супругом Тутберидзе стал партнер по шоу Николай Аптер. Соответствующий вывод можно сделать из официальных документов. В интернете распространился архивный сертификат о браке в округе Кларк (штат Невада, США).
После бракосочетания оба супруга оставили свои фамилии. Удивительным совпадением стало то, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин обручились там же.
Известно, что Этери Тутберидзе около 4 лет каталась с женихом в США. Это было в 1990-х годах. Однако позже они разошлись. Тутберидзе вернулась в Россию, а жених остался в Соединенных Штатах. И он, и она стали тренерами.