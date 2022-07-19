Главная тайна Тутберидзе раскрыта. Кто муж королевы фигурного катания

Королева фигурного катания Этери Тутберидзе старается оградить семейные дела от глаз общественности. Она лишь упоминала, что вычеркнула из своей жизни мужчину, ставшего отцом ее дочери Дианы. Однако наконец стала известной личность официального мужа Тутберидзе.



«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — рассказывала знаменитый тренер в интервью Первому каналу (цитата по StarHit).