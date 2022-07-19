Ставки по депозитам снижаются, но спрос на депозиты в рублях — растет

До конца года Банк России может снизить ключевую ставку еще 1–2 раза, что приведет к снижению ставки по депозитам. Однако на рынке сохраняется спрос на трехмесячные и полугодовые вклады. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, отметив, что до конца года прогнозируется увеличение рублевого розничного портфеля банка на 20%.
С начала года портфель рублевых сбережений розничных клиентов в ВТБ вырос на 550 млрд рублей, они открыли рекордные 1,8 млн новых рублевых депозитов и 2,8 млн накопительных счетов — втрое больше, чем год назад. Всего с начала года клиенты разместили 1,5 трлн рублей, количество вкладчиков выросло на 17%.
«Ускоренному росту рублевого портфеля способствовали рекордные ставки по вкладам, которые в марте превышали 20%, а также укрепление национальной валюты и общий тренд на девалютизацию экономики, — подчеркнул Анатолий Печатников. — Мы не исключаем, что в дальнейшем ключевая ставка продолжит снижаться, что приведет к синхронному уменьшению рыночных ставок по депозитам. Тем не менее, именно рублевый вклад сегодня остается наиболее привлекательным инструментом размещения средств, поэтому до конца года мы прогнозируем рост портфеля рублевых сбережений до 4,3 трлн рублей — на 20%, что выше средних значений по рынку».
По оценке ВТБ, при снижении ключевой ставки доходность вкладов уменьшится примерно на 1–1,5 п.п. — до 6–6,5%, а по накопительным счетам — на 1,5–2 п.п., до 5,5%-6%. Сейчас средняя ставка по краткосрочным депозитам на рынке составляет 7,6%, по долгосрочным вкладам от года — 6,9%, накопительным счетам — 6,7%.
По словам Анатолия Печатникова, хотя ставки по долгосрочным продуктам постепенно приближаются к доходности коротких депозитов, наибольшим спросом пользуются вклады на 3 и 6 месяцев, т.к. доходность по ним, как правило, выше, а свою стратегию накопления вкладчики строят на более короткие сроки, чем раньше. «По нашим оценкам, такой тренд сохранится до конца года», — добавил он.