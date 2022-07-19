Ставки по депозитам снижаются, но спрос на депозиты в рублях — растет

До конца года Банк России может снизить ключевую ставку еще 1–2 раза, что приведет к снижению ставки по депозитам. Однако на рынке сохраняется спрос на трехмесячные и полугодовые вклады. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, отметив, что до конца года прогнозируется увеличение рублевого розничного портфеля банка на 20%.

С начала года портфель рублевых сбережений розничных клиентов в ВТБ вырос на 550 млрд рублей, они открыли рекордные 1,8 млн новых рублевых депозитов и 2,8 млн накопительных счетов — втрое больше, чем год назад. Всего с начала года клиенты разместили 1,5 трлн рублей, количество вкладчиков выросло на 17%.