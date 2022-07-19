Юра Борисов начал сниматься в якутском «анти-«Брате» от продюсеров «Эпидемии»

В Якутии начались съемки фильма «Кончится лето», в главных ролях которого снимутся актеры Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал», «Купе номер 6», «Подельники», «Эпидемия-2») и Макар Хлебников («Пингвины моей мамы», «Три минуты молчания»). Над проектом трудятся якутские режиссеры Максим Арбугаев и Владимир Мункуев (фильм последнего «Нуучча» получил Гран-при в Карловых Варах). Об этом сообщили 19 июля на студии Lookfilm.

В центре сюжета — два брата: старший, Кеша (его играет Борисов), выходит из тюрьмы, куда он попал, взяв на себя вину младшего, и мечтает начать новую жизнь. Младший — Тима — поступает в институт. Однако Кешу «кидают» коллеги по новой работе, и он пускается в бега, взяв с собой младшего брата.



«Для меня это история в каком-то смысле анти-«Крестный отец» и анти-«Брат», — прокомментировал сценарий Борис Хлебников. — Это два замечательных фильма, которые я очень люблю. Наш же фильм в том числе о том, что судьба твоего брата — не твоя судьба. Твоя жизнь не должна быть поглощенной твоим братом и загубленной. Мне показалось это честным и интересным».

