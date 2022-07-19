Задержка поставок стройматериалов продлила ремонт моста на М-10 до конца лета

Ограничения движения из-за дорожных работ на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти продлены до конца лета. Проблемы со стройматериалами задержат ремонт моста на полтора месяца.
Капитальный ремонт моста в Ям-Ижоре на 672-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в направлении Москвы продлили до 31 августа, сообщает 19 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Изначально завершить работы планировали до 15 июля. Причиной продления стало увеличение сроков поставки стройматериалов и конструкций, отмечают в управлении.
Таким образом, действующая сейчас временная схема движения на мосту через Ижору тоже продлевается до конца августа. Проезд там возможен по двум полосам из четырех, а пешеходы могут пройти по тротуару только с одной стороны моста — в направлении Петербурга.
В начале сентября подрядчик планирует приступить к текущему ремонту моста в направлении Петербурга. Там нужно заменить деформационные швы и отремонтировать мостовое полотно. Во время работ транспорт направят по реконструированному мосту в сторону Москвы — по одной полосе в каждом направлении.