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    Задержка поставок стройматериалов продлила ремонт моста на М-10 до конца лета

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    3 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Ограничения движения из-за дорожных работ на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти продлены до конца лета. Проблемы со стройматериалами задержат ремонт моста на полтора месяца.

    Капитальный ремонт моста в Ям-Ижоре на 672-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в направлении Москвы продлили до 31 августа, сообщает 19 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Изначально завершить работы планировали до 15 июля. Причиной продления стало увеличение сроков поставки стройматериалов и конструкций, отмечают в управлении.

    Таким образом, действующая сейчас временная схема движения на мосту через Ижору тоже продлевается до конца августа. Проезд там возможен по двум полосам из четырех, а пешеходы могут пройти по тротуару только с одной стороны моста — в направлении Петербурга.

    В начале сентября подрядчик планирует приступить к текущему ремонту моста в направлении Петербурга. Там нужно заменить деформационные швы и отремонтировать мостовое полотно. Во время работ транспорт направят по реконструированному мосту в сторону Москвы — по одной полосе в каждом направлении.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 3

    Resident_Ev1l19 Июл 2022 в 16:28
    Просто загоняют поток на платку, вот вся причина.
    +0-0
    dragvs19 Июл 2022 в 14:32
    Позорище. Прошлым летом из продажи полностью пропал газобетон. В сезон пришлось останавливать стройку. Нельзя были ничего даже с завода привезти. Это без санкций. И эти люди еще собираются что-то там импортозамещать!
    +0-0
    Андрей_спб19 Июл 2022 в 14:09
    "Причиной продления стало увеличение сроков поставки стройматериалов и конструкций, отмечают в управлении." - это не причина, а следствие других причин.
    +0-0
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