Задержка поставок стройматериалов продлила ремонт моста на М-10 до конца лета

Капитальный ремонт моста в Ям-Ижоре на 672-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в направлении Москвы продлили до 31 августа, сообщает 19 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Изначально завершить работы планировали до 15 июля. Причиной продления стало увеличение сроков поставки стройматериалов и конструкций, отмечают в управлении.

Ограничения движения из-за дорожных работ на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти продлены до конца лета. Проблемы со стройматериалами задержат ремонт моста на полтора месяца.

Таким образом, действующая сейчас временная схема движения на мосту через Ижору тоже продлевается до конца августа. Проезд там возможен по двум полосам из четырех, а пешеходы могут пройти по тротуару только с одной стороны моста — в направлении Петербурга.

В начале сентября подрядчик планирует приступить к текущему ремонту моста в направлении Петербурга. Там нужно заменить деформационные швы и отремонтировать мостовое полотно. Во время работ транспорт направят по реконструированному мосту в сторону Москвы — по одной полосе в каждом направлении.