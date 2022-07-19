Никас Сафронов рассказал, что тело Александра Градского могут эксгумировать

Проблемы с наследством Александра Градского возникли из-за того, что перед смертью артист не успел написать завещание. В результате на наследство претендуют 6 членов семьи. Это вдова Марина Коташенко и двое детей, которым нет еще 18 лет, старшие дети Градского Даниил и Мария, а также сестра артиста Наталья.

Почти год близкие Александра Градского не могут найти общий язык. Претенденты на наследство артиста, умершего в 2021 году, активно поливают друг друга грязью. О том, к чему может привести публичное выяснение отношений порассуждал Никас Сафронов, рассказал StarHit .

Никас Сафронов считает, что шесть потенциальных наследников – не предел и могут появиться другие претенденты на имущество легенды.



«Еще будут незаконные дети, еще будут его тело эксгумировать, доставать его ДНК и так далее», – заявил художник, выступая в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ (цитата по StarHit).



Но даже без появления новых потенциальных наследников, интриги достаточно. В частности, сестра Александра Градского не может найти общий язык со вдовой. Переговоры никак не получаются.



«Суды будут жаркие: Марина отказывается идти на мировую, собирается отстаивать интересы своих детей. У Дани уже есть серьезный адвокат – Генри Резник, он запретил ему вообще что-либо говорить. Маша сейчас прилетела из Америки, – так что вся компания в сборе. Кроме меня, Наташки!», – цитирует «СтарХит» слова сестры артиста.

