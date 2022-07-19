До последнего строила планы. Как уходила из жизни звезда «Сватов» Руслана Писанка

Серьезную болезнь у актрисы и телеведущей обнаружили в Германии. Именно там она жила и работала в последнее время. Руслана Писанка скончалась в ночь на 19 июля. Ей было 56 лет.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





Актриса до последнего дня сохраняла жизнелюбие и оптимизм, пишет StarHit. Даже после обнаружения серьезной болезни о недомогании Писанки знали лишь самые близкие.

«Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — рассказали в окружении артистки.

Болезнь всё же давала знать о себе. Поклонники волновались: не так давно во время спектакля Руслана Игоревна потеряла сознание. И даже после этого пыталась успокоить почитателей. Мол, просто неудачно оступилась, потому и упала. Артистка заверяла, что с ней всё в порядке. Писанка тщательно следила за собой. С полнотой она боролась и в Германии. В результате актриса смогла «сбросить» больше 40 килограммов. Правда, приходилось ограничивать себя в еде. «Приходилось бить себя по рукам. Все их колбаски, сосиски, пиво я попробовала. Быть в Германии и не съесть сосиску — меня не поймут», — рассказывала Руслана Игоревна.

Руслана Писанка хорошо известна в России. Она работала телеведущей на НТВ и была звездой сериала «Сваты». Смерть актрисы и ведущей опечалила многих отечественных звезд и поклонников. «Умерла моя приятельница, украинская актриса Руслана Писанка. Ей было всего 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни. Царствие Небесное...» — написал в социальной сети Оскар Кучера. Руслана Писанка была замужем за Игорем Исаковым. Детей у них не было. При жизни актриса рассказывала, что пара приняла решение не переживать об этом: «Потому что немного поздновато было начинать. Тем более что у Игоря есть сын, который, кстати, некоторое время жил с нами. Жизнь не заканчивается, жизнь продолжается».