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    И никакого интернета. Петербуржца наказали за призывы к насилию в нацистском паблике

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    7 комментариев

    Петербуржцу пришлось ответить за злобные комментарии в нацистском паблике. Он не только получил условный срок, но и закрыл себе на ближайшее время путь в интернет.

    Непотребные тексты фигурант по имени Роман Иванов опубликовал в начале мая, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба городских судов. В комментариях он, не скрывая своего имени, призывал к насилию против лиц определенных национальностей — за что полностью признал вину.

    Иванов получил 3 года условно с таким же испытательным сроком. Также в течение 2 лет 10 месяцев ему нельзя пользоваться интернетом.

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    Комментарии 7

    Две монеты19 Июл 2022 в 13:35
    Права на интернет у граждан РФ нет, а раз нет права, значит его нельзя ограничить (= нельзя отобрать то, чего нет). Какой нормой закона руководствовался суд?
    +0-0
    Андрей_спб19 Июл 2022 в 13:20
    Уважаемая Фонтанка, вы если удаляете комментарии, то давайте пояснения за что! Так хоть понятно будет, что я нарушил.
    +0-0
    alex_k19 Июл 2022 в 13:01
    пипец, как 2 года без интернета то? Интересно, а вот если человек программист и ему без интернета никак?))
    +0-0
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