И никакого интернета. Петербуржца наказали за призывы к насилию в нацистском паблике

Петербуржцу пришлось ответить за злобные комментарии в нацистском паблике. Он не только получил условный срок, но и закрыл себе на ближайшее время путь в интернет.

Непотребные тексты фигурант по имени Роман Иванов опубликовал в начале мая, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба городских судов. В комментариях он, не скрывая своего имени, призывал к насилию против лиц определенных национальностей — за что полностью признал вину.