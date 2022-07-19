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    Экс-депутата Госдумы оштрафовали за пост про сахар

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    Октябрьский районный суд Архангельска оштрафовал бывшего депутата Госдумы и председателя Совета реготделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» Ирину Чиркову на 30 тыс. рублей за публикацию в социальных сетях. По словам политика, разбирательство началось после заявления члена «Единой России» Ивана Воронцова. Об этом 19 июля пишет 29.ru.

    Чиркову оштрафовали по административной статье о распространении в интернете недостоверных сведений, создавших угрозу общественной безопасности (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ). В марте она опубликовала пост, в котором связала проблемы с нехваткой сахара в Архангельской области и отправку «Единой Россией» гуманитарного груза в ДНР и ЛНР.

    Воронцов эту гипотезу опроверг. «Это полная чушь, даже полная фура сахарного песка не может лишить полки всех магазинов Архангельска», — заявил он в беседе с 29.ru.

    Сейчас Чиркова пытается обжаловать решение суда. Следующее заседание пройдет 28 июля.

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