Экс-депутата Госдумы оштрафовали за пост про сахар

Октябрьский районный суд Архангельска оштрафовал бывшего депутата Госдумы и председателя Совета реготделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» Ирину Чиркову на 30 тыс. рублей за публикацию в социальных сетях. По словам политика, разбирательство началось после заявления члена «Единой России» Ивана Воронцова. Об этом 19 июля пишет 29.ru.



Чиркову оштрафовали по административной статье о распространении в интернете недостоверных сведений, создавших угрозу общественной безопасности (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ). В марте она опубликовала пост, в котором связала проблемы с нехваткой сахара в Архангельской области и отправку «Единой Россией» гуманитарного груза в ДНР и ЛНР.

