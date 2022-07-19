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    Лига безопасного интернета сообщила о миллионах фейков о спецоперации с ее начала

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    20 комментариев

    Лига безопасного интернета с начала спецоперации выявила более 16 млн фейков о действиях ВС РФ на Украине, а также о самой России. Об этом 19 июля пишет ТАСС со ссылкой на директора Лиги и члена Общественной палаты Екатерину Мизулину.

    По словам Мизулиной, выявлено уже 16,6 млн фейковых сообщений. 14,5% были найдены на YouTube.

    «Дети заходят посмотреть вполне безобидные ролики, и на них летит вал видео с насилием и жестокостью, фейки о спецоперации, просто ложь о нашей стране. Это происходит в YouTube, Twitch, TikTok, Wikipedia. Такого рода контент опасен для детской психики и чреват последствиями», — заявила директор Лиги в рамках круглого стола на тему «Недетская зона: почему YouTube — серьезная угроза для несовершеннолетних пользователей».

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    Комментарии 20

    Алик-119 Июл 2022 в 12:46
    Многие свободу слова воспринимают как вседозволенность. Особенно состоящие на учете в психоневрологических диспансерах или готовые кандидаты на учёт. Поэтому следует давать право писать в интернет так, как права на управление автомобилем. По паспорту и при наличии справки
    +0-0
    zelf19 Июл 2022 в 12:44
    Дети всё правильно делают.
    +0-0
    alex_k19 Июл 2022 в 12:43
    а кто определяет фейк или нет? могут ли правду назвать фейком?
    +0-0
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