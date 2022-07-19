Лига безопасного интернета сообщила о миллионах фейков о спецоперации с ее начала

Лига безопасного интернета с начала спецоперации выявила более 16 млн фейков о действиях ВС РФ на Украине, а также о самой России. Об этом 19 июля пишет ТАСС со ссылкой на директора Лиги и члена Общественной палаты Екатерину Мизулину.



По словам Мизулиной, выявлено уже 16,6 млн фейковых сообщений. 14,5% были найдены на YouTube.



«Дети заходят посмотреть вполне безобидные ролики, и на них летит вал видео с насилием и жестокостью, фейки о спецоперации, просто ложь о нашей стране. Это происходит в YouTube, Twitch, TikTok, Wikipedia. Такого рода контент опасен для детской психики и чреват последствиями», — заявила директор Лиги в рамках круглого стола на тему «Недетская зона: почему YouTube — серьезная угроза для несовершеннолетних пользователей».

