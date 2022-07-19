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    Российского оперного певца Чельдиева осудили на 10 лет за призывы к антиковидным акциям

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    19 комментариев

    Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима оперного певца Вадима Чельдиева, сообщает 19 июля РИА Новости. Он в апреле 2020 года призывал людей выходить на несогласованный митинг во Владикавказе.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

    Согласно материалам дела, несогласованный митинг состоялся 20 апреля 2020 года перед зданием правительства во Владикавказе. В нём приняли участие около двух тыс. человек. Как сообщали власти региона, люди выступали против ковид-ограничений.

    По заявлению адвоката Чельдиева, тот опубликовал в интернете видео с призывами выходить на акцию. Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело по статье о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности».

    Во время транспортировки из Петербурга в Северную Осетию, по данным следствия, Чельдиев несколько раз ударил правоохранителя в лицо. Поступок стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о «применении насилия в отношении представителя власти».

    Также мужчина включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Попавшим в этот список организациям и лицам запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не связаны с уплатой налогов, зарплат и возмещения ущерба.

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    Комментарии 19

    Slava_Rossii219 Июл 2022 в 13:24
    Страна кривых зеркал. Убийцам и коррупционерам дают меньше.
    +0-0
    Алик-119 Июл 2022 в 12:50
    Хорошая будет зона, культурная. Со своим оперным певцом. Причём авторитетным, ибо избил мента. За что, кстати, и схлопотал себе срок
    +0-0
    Alex558819 Июл 2022 в 12:27
    Одного на 7 лет за то что назвал вещи своими именами, а не "СВО", другого на 10 за призывы к митингу, заткнули рот резко и знатно, 37-й год здравствуй... Тогда уж надо и свободу слова из конституции исключить, для порядку... Теперь можно только шепотом что-то против генеральной линии партии говорить, а лучше вообще молчать... до лучших времен...((
    +0-0
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