Российского оперного певца Чельдиева осудили на 10 лет за призывы к антиковидным акциям

Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима оперного певца Вадима Чельдиева, сообщает 19 июля РИА Новости. Он в апреле 2020 года призывал людей выходить на несогласованный митинг во Владикавказе.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Согласно материалам дела, несогласованный митинг состоялся 20 апреля 2020 года перед зданием правительства во Владикавказе. В нём приняли участие около двух тыс. человек. Как сообщали власти региона, люди выступали против ковид-ограничений.