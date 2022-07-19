Российского оперного певца Чельдиева осудили на 10 лет за призывы к антиковидным акциям

Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима оперного певца Вадима Чельдиева, сообщает 19 июля РИА Новости. Он в апреле 2020 года призывал людей выходить на несогласованный митинг во Владикавказе.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
Согласно материалам дела, несогласованный митинг состоялся 20 апреля 2020 года перед зданием правительства во Владикавказе. В нём приняли участие около двух тыс. человек. Как сообщали власти региона, люди выступали против ковид-ограничений.
По заявлению адвоката Чельдиева, тот опубликовал в интернете видео с призывами выходить на акцию. Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело по статье о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности».
Во время транспортировки из Петербурга в Северную Осетию, по данным следствия, Чельдиев несколько раз ударил правоохранителя в лицо. Поступок стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о «применении насилия в отношении представителя власти».
Также мужчина включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Попавшим в этот список организациям и лицам запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не связаны с уплатой налогов, зарплат и возмещения ущерба.