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    Кроссовер скосил траву в кювете Новоприозерского шоссе, есть пострадавший

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    Водитель не удержал машину на дороге во Всеволожском районе Ленобласти ночью 19 июля. Одному человеку потребовалась помощь медиков.

    Информация о ДТП поступила спасателям в 0:43 вторника, сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское. На 15-м километре Новоприозерского шоссе в сторону Петербурга кроссовер улетел с дороги, получив сильные повреждения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина съехала в кювет и опрокинулась, пишет 47News со ссылкой на полицию.

    В результате аварии пострадал один человек. С различными травмами его госпитализировали в ГБУЗ ЛО «Токсовская МРБ».

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