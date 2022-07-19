Кроссовер скосил траву в кювете Новоприозерского шоссе, есть пострадавший

Водитель не удержал машину на дороге во Всеволожском районе Ленобласти ночью 19 июля. Одному человеку потребовалась помощь медиков.
Информация о ДТП поступила спасателям в 0:43 вторника, сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское. На 15-м километре Новоприозерского шоссе в сторону Петербурга кроссовер улетел с дороги, получив сильные повреждения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина съехала в кювет и опрокинулась, пишет 47News со ссылкой на полицию.
В результате аварии пострадал один человек. С различными травмами его госпитализировали в ГБУЗ ЛО «Токсовская МРБ».