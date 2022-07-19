Пенсионер пошел на обгон на «Нарве», собрал две машины и дерево и погиб

Неудачный маневр закончился трагедией на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти вечером 18 июля. Авария с участием трех машин и полетом в кювет унесла жизнь пожилого петербуржца.
Около 17 часов на 85-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва» 73-летний петербуржец на автомобиле Skoda Fabia пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. Затем «Шкода» улетела в попутный KIA Sorento, съехала в кювет и врезалась в дерево.
В результате аварии водитель «Шкоды» от полученных травм скончался на месте. Пассажирка легковой и водитель грузовика не пострадали.