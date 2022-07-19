Стали известны подробности смертельной массовой аварии на МКАД

Госавтоинспекция Москвы рассказала подробности смертельного ДТП на 22-м км внутренней стороны МКАД, произошедшего рано утром 19 июля. В результате аварии один человек погиб, двое пострадали, сообщает телеграм-канал столичной ГИБДД.

Как уточнили в Госавтоинспекции, на второй полосе автодороги из-за поломки остановилась «Газель», к которой подъехала Mazda, чтобы помочь водителю. После этого таксист на KIA врезался в «Газель», из-за чего такси загорелось — водитель и пассажир успели покинуть машину. Водитель фургона попытался избежать наезда и отпрыгнул на соседнюю полосу, где его сбил Ford.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался. Водитель и пассажир такси при столкновении получили различные травмы и были госпитализированы. Водители автомобилей Ford и Mazda не пострадали», — говорится в сообщении ГИБДД.



Ранее «Фонтанка» писала, что в общей сложности участниками массового ДТП на МКАД утром во вторник стали семь автомобилей. Из-за аварии на московской кольцевой перекрыли три полосы движения. Образовалась многокилометровая пробка.

