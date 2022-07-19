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    Стали известны подробности смертельной массовой аварии на МКАД

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    Госавтоинспекция Москвы рассказала подробности смертельного ДТП на 22-м км внутренней стороны МКАД, произошедшего рано утром 19 июля. В результате аварии один человек погиб, двое пострадали, сообщает телеграм-канал столичной ГИБДД.

    Дептранс. Оперативно

    Как уточнили в Госавтоинспекции, на второй полосе автодороги из-за поломки остановилась «Газель», к которой подъехала Mazda, чтобы помочь водителю. После этого таксист на KIA врезался в «Газель», из-за чего такси загорелось — водитель и пассажир успели покинуть машину. Водитель фургона попытался избежать наезда и отпрыгнул на соседнюю полосу, где его сбил Ford.

    «В результате происшествия водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался. Водитель и пассажир такси при столкновении получили различные травмы и были госпитализированы. Водители автомобилей Ford и Mazda не пострадали», — говорится в сообщении ГИБДД.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в общей сложности участниками массового ДТП на МКАД утром во вторник стали семь автомобилей. Из-за аварии на московской кольцевой перекрыли три полосы движения. Образовалась многокилометровая пробка.

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    Комментарии 9

    Olen19 Июл 2022 в 13:38
    Водители Газели в своём репертуаре, на дороге с ПЯТЬЮ полосами движения "тошнить" надо именно в левых рядах. Иначе самолюбие тела за рулём глохнущего ведра и мнящего себя супергонщиком будет сильно ущемлено.
    +0-0
    zoera19 Июл 2022 в 11:24
    С вероятность 99,9 водила такси СМСил или чатился.
    +0-0
    vic_5e4cd1938d1a819 Июл 2022 в 11:21
    Зачем на петербургском сайте информация о происшествиях и дтп в других городах страны?
    У нас, к сожалению, и своего такого "добра" более чем достаточно. Это же не сайт с ключевой тематикой по дтп в стране.
    +0-0
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