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    Любовь подвела. Водитель белой KIA, за которой охотилась петербургская полиция, сочинил сказку про петарду

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    Петербургская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении 30-летнего таксиста. Он управлял той самой белой KIA Optima, которую два дня назад ловили на дорогах города после сообщения о стрельбе. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 19 июля.

    Мужчина рассказал, что в воскресенье на пересечении Софийской и проспекта Славы он решил похулиганить, поджег петарду и выбросил ее из окна машины. Однако дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия показали, что таксист стрелял из своего травматического пистолета, который потом передал своей сожительнице. Девушка, кстати, сама принесла оружие в отдел после задержания возлюбленного.

    Водитель такси помещен в ИВС, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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