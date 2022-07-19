Любовь подвела. Водитель белой KIA, за которой охотилась петербургская полиция, сочинил сказку про петарду

Петербургская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении 30-летнего таксиста. Он управлял той самой белой KIA Optima, которую два дня назад ловили на дорогах города после сообщения о стрельбе. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 19 июля.



Мужчина рассказал, что в воскресенье на пересечении Софийской и проспекта Славы он решил похулиганить, поджег петарду и выбросил ее из окна машины. Однако дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия показали, что таксист стрелял из своего травматического пистолета, который потом передал своей сожительнице. Девушка, кстати, сама принесла оружие в отдел после задержания возлюбленного.