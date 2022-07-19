В Петербурге — до +22, возможны грозы

Санкт-Петербург продолжает находиться под влиянием тыловой части циклона. Во вторник, 19 июля, в городе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
Температура воздуха — 20–22 градуса. Ветер западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.
Синоптик считает, что дожди в Петербурге закончатся в среду, 20 июля. «В среду дожди прекратятся и потеплеет до +22…+24 градусов», — закончил свой прогноз Леус.