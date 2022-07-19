Неизвестные похитили триколор, закрепленный на фасаде Куйбышевского суда в Петербурге

Куйбышевский районный суд Петербурга снова остался без российского флага. Как выяснило ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 июля, накануне его украли двое неизвестных. О пропаже в полицию сообщил судебный пристав.



Было установлено, что триколор со здания на Караванной похитили около 22:30, негодяев было двое. На место прибыла следственно-оперативная группа. Злоумышленники, вероятно, попали в объектив камер видеонаблюдения. Записи отсматривают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Заявление о краже врио председателя суда уже написал.