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    Неизвестные похитили триколор, закрепленный на фасаде Куйбышевского суда в Петербурге

    1977
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    Куйбышевский районный суд Петербурга снова остался без российского флага. Как выяснило ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 июля, накануне его украли двое неизвестных. О пропаже в полицию сообщил судебный пристав.

    Было установлено, что триколор со здания на Караванной похитили около 22:30, негодяев было двое. На место прибыла следственно-оперативная группа. Злоумышленники, вероятно, попали в объектив камер видеонаблюдения. Записи отсматривают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Заявление о краже врио председателя суда уже написал.

    В 2020 году Куйбышевский суд уже оставался без флага. Тогда триколор присвоил себе бездомный, но его быстро задержали.

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