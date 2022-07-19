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    Стена обрушилась в нижегородской пятиэтажке после взрыва неизвестного вещества

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    Взрыв неизвестного вещества произошёл в пятиэтажном доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером 18 июля. Информация об этом поступила в 21:20 понедельника, сообщает NN.RU со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

    Фото: Официальный телеграм-канал мэра Нижнего Новгорода - Юрия Шалабаева
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    По данным спасателей, в помещении обрушилась межквартирная перегородка, было выбито три оконных проема. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

    Из здания эвакуировали 37 человек, шесть из которых — дети. Министр регионального здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что на месте работают экстренные службы. «В пунктах временного пребывания никто из жильцов квартир, где произошел хлопок, не нуждается», — рассказал он.

    Мэр города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале сообщил, что «выбило стекла, произошло обрушение межкомнатной стены между двумя квартирами». С жителями пострадавших подъездов, добавил он, встретился глава Ленинского района Александр Кулагин.

    На данный момент причины происшествия уточняются.

    Фото: Официальный телеграм-канал мэра Нижнего Новгорода - Юрия Шалабаева

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