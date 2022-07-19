Стена обрушилась в нижегородской пятиэтажке после взрыва неизвестного вещества

Взрыв неизвестного вещества произошёл в пятиэтажном доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером 18 июля. Информация об этом поступила в 21:20 понедельника, сообщает NN.RU со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

По данным спасателей, в помещении обрушилась межквартирная перегородка, было выбито три оконных проема. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

Из здания эвакуировали 37 человек, шесть из которых — дети. Министр регионального здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что на месте работают экстренные службы. «В пунктах временного пребывания никто из жильцов квартир, где произошел хлопок, не нуждается», — рассказал он.