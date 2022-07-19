Стрим с воды и видео в метро: тест петербургской мобильной связи

Фото: wayhomestudio — www.freepik.com Поделиться Поделиться





Аналитическое агентство TelecomDaily протестировало сети сотовой связи в Петербурге и Ленобласти — в том числе в тех местах, которые популярны и у жителей, и у туристов. Итоги исследования показали: в 6 из 11 точек лучший результат продемонстрировал билайн.

Эксперты агентства проверили, как работают пользовательские сервисы в сетях четырех федеральных операторов. Оценивались скачивание файлов, видеостриминг, загрузка контента на различные платформы, а также обычные разговоры.

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Самая высокая скорость мобильного интернета была зафиксирована в сети билайна на Балтийском вокзале: 105 Мбит/сек. По данным агентства, чтобы загрузить в телефон эпизод сериала и скрасить ожидание, при такой скорости потребуется около 40 секунд.



Самая нагруженная ветка в петербургском метро — первая (красная): по ней каждый день проезжает около 800 тыс. пассажиров. Согласно замерам TelecomDaily, билайн показал здесь максимальную среднюю скорость — более 60 Мбит/сек. Это позволило экспертам смотреть видео онлайн в HD-качестве от «Проспекта Ветеранов» до «Девяткино» без зависаний. Сеть 4G билайна работает на красной, синей и оранжевой линиях целиком, а также на зеленой от «Рыбацкого» до «Приморской».

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В пространстве «Севкабель Порт» в сети этого оператора, судя по результату тестирования, можно отправить минутный видеоролик в Full HD примерно за 10,6 секунды. Также скорости билайна позволили экспертам провести видеострим в сверхвысоком разрешении 4K от ледокола «Красин» и с воды во время прогулки на катере по Мойке. А с пляжа в Комарово они провели трансляцию видео в Full HD качестве. В исследовании отмечается, что скорости 10 Мбит/с достаточно для использования стриминговых сервисов и просмотра Full HD видео онлайн. Видеоконференция, просмотр онлайн-видео в HD-качестве потребуют от 8 Мбит/с. Обмен данными в соцсетях, интернет-серфинг, прослушивание онлайн-музыки — до 5 Мбит/с.



«Мы провели большую работу по строительству сети 4G и расширению её пропускной способности. По нашим собственным данным, после проведения работ в среднем скорости в Петербурге выросли на 30%, а в Ленобласти — на 25%. Итоги тестирования TelecomDaily со своей стороны могут служить подтверждением этих изменений к лучшему. Мы планируем дальнейшее улучшение связи и в городе, и в области», — комментирует директор билайн в Санкт-Петербурге и Ленобласти Евгений Брянцев.



*Исследование проводилось с помощью специального оборудования, подключенного к сотовым сетям «большой четверки». Ознакомиться с полным текстом и описанием применяемой методики можно на сайте TelecomDaily. Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 городов России.



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