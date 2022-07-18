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    «Ласточка» насмерть сбила женщину под Петербургом

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    Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства смертельного наезда электрички на пешехода в Приозерском районе Ленобласти. Под колесами поезда погибла женщина.

    Как сообщает вечером 18 июля областной портал 47news, в районе 18:40 понедельника у железнодорожной станции Сосново женщина попала под колеса скоростного электропоезда «Ласточка». По предварительным данным, от полученных травм пострадавшая скончалась.

    В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что в аварию попал электропоезд № 7579 Санкт-Петербург — Кузнечное. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности на железной дороге пешеходом. Электричка из-за произошедшего была задержана в пути на полтора часа.

    В настоящий момент данные погибшей и обстоятельства произошедшего выясняются.

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