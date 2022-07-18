Организаторы концертов стали включать в договоры с артистами запрет политических выступлений

Издание располагает копией контракта, в котором действительно есть пункт, обязующий артиста «избегать любых политических тем при проведении концерта», запрещающий «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине», и даже использовать символику этой страны.

Запрет политических заявлений стал одним из пунктов, которые включают организаторы концертов в контракты с российскими артистами, сообщает 18 июля РБК . Издание ссылается на представителей двух агентств, одним из которых стал гендиректор TCI Эдуард Ратников (проводило выступления Rammstein, Оззи Осборна, «Арии», «Алисы»), а также концертного директора нескольких известных групп (имя не называется).

В противном случае артист (если его концерт будет перенесен или отменен) должен будет компенсировать расходы на проведение мероприятия и оплатить штраф.



Со слов Ратникова, раньше подобных пунктов о политических заявлениях в договорах между продюсерами и музыкантами не было.



О том, что раньше запрет политики на концертах не прописывался, сообщил и собеседник «Фонтанки» в среде организации выступлений.



Впрочем, новой практике следуют не все компании.



«Мы не маемся такой дурью, мы работаем с теми артистами, с которыми у нас понятные отношения, которые подразумевают полную открытость во всех их мнениях и суждениях, — рассказал «Фонтанке» президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин. — И мы знаем, чего ожидать от наших артистов, а они знают, чего ожидать от нас».

