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    Музыка

    Организаторы концертов стали включать в договоры с артистами запрет политических выступлений

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    10 комментариев

    Запрет политических заявлений стал одним из пунктов, которые включают организаторы концертов в контракты с российскими артистами, сообщает 18 июля РБК. Издание ссылается на представителей двух агентств, одним из которых стал гендиректор TCI Эдуард Ратников (проводило выступления Rammstein, Оззи Осборна, «Арии», «Алисы»), а также концертного директора нескольких известных групп (имя не называется).

    Издание располагает копией контракта, в котором действительно есть пункт, обязующий артиста «избегать любых политических тем при проведении концерта», запрещающий «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине», и даже использовать символику этой страны.

    В противном случае артист (если его концерт будет перенесен или отменен) должен будет компенсировать расходы на проведение мероприятия и оплатить штраф.

    Со слов Ратникова, раньше подобных пунктов о политических заявлениях в договорах между продюсерами и музыкантами не было.

    О том, что раньше запрет политики на концертах не прописывался, сообщил и собеседник «Фонтанки» в среде организации выступлений.

    Впрочем, новой практике следуют не все компании.

    «Мы не маемся такой дурью, мы работаем с теми артистами, с которыми у нас понятные отношения, которые подразумевают полную открытость во всех их мнениях и суждениях, — рассказал «Фонтанке» президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин. — И мы знаем, чего ожидать от наших артистов, а они знают, чего ожидать от нас».

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    Комментарии 10

    муматор18 Июл 2022 в 22:32
    вот и цензура! Чем не совок, в его худших проявлениях?
    +0-0
    DimDimych18 Июл 2022 в 22:20
    А что подразумевается под политическим заявлением? Определение и оценочное сравнение малоизвестного Юры музыканта о том, что такое Родина, с которым суды Уфы и Питра уже не знают что и делать, и перекидывают друг-другу, как в пинг-понге, является политическим заявлением?
    +0-0
    миру-мир!18 Июл 2022 в 22:06
    а что случилось-то?
    с чего вдруг государство от страха затряслось
    +0-0
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