Невероятные приключения. Машину ДПС после аварии на Невском ждали «левый» автосервис и УСБ

Интересное продолжение получила субботняя авария с патрульной машиной ДПС на Невском проспекте. На ремонт ее увезли подальше от лишних глаз, но не совсем удачно.
Как пишет 47news, днем 18 июля на территорию частного дома на Хабаровской улице в Парголово явились сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД, 11-го контрольно-профилактического отдела ГИБДД и следственная группа. Поводом для визита стал сигнал о том, что на участке мигранты якобы разбирают «Хёндэ» в цветах ДПС.
Стражи порядка выяснили, что по этому адресу находилась полулегальная ремонтная автомастерская. Та самая полицейская машина предстала с поврежденным бампером и фарой. Оказалось, что авто было не угнано — его сдали на ремонт инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС.
По предварительной информации, это та самая машина, попавшая в аварию на перекрестке Невского проспекта и улицы Маяковского. «Фонтанка» писала, что, по словам очевидцев, полицейская иномарка неудачно зашла на разворот и врезалась в «Ауди».
Возможно, как отмечает 47news, инспекторы договорились со вторым участником на месте, а машину решили отогнать на «левый» автосервис. По правилам такой ремонт должны проводить только в автохозяйстве ГУ МВД либо по договору на СТО дилера, но это сулит долгую бумажную возню. Также если окажется, что в ДТП был не прав сотрудник ДПС, то ему может грозить взыскание.