Невероятные приключения. Машину ДПС после аварии на Невском ждали «левый» автосервис и УСБ

Интересное продолжение получила субботняя авария с патрульной машиной ДПС на Невском проспекте. На ремонт ее увезли подальше от лишних глаз, но не совсем удачно.



Как пишет 47news, днем 18 июля на территорию частного дома на Хабаровской улице в Парголово явились сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД, 11-го контрольно-профилактического отдела ГИБДД и следственная группа. Поводом для визита стал сигнал о том, что на участке мигранты якобы разбирают «Хёндэ» в цветах ДПС.

