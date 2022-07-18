Всё своё ношу с собой. Голубь с «сумочкой» прошёлся по карнизу дома в Петербурге

Петербургский голубь обратил на себя внимание жителей Кировского района города своим не птичьим поведением. В лапке он держал чёрный пакет, то ли неся его в соседний магазин, то ли возвращаясь домой после шопинга.
Видео, на котором запечатлели пернатого с необычными повадками, появилось 18 июля в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». На нём крылатый грациозно вышагивает по карнизу дома на улице Васи Алексеева, таща за собой объёмную «сумочку».
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
В комментариях к записи пользователи предположили, что голубь может быть почтовым, а в пакете лежат важные письма. Кто-то решил, что аксессуар — переносной туалет, и птица взяла его с собой, чтобы не вредить облику культурной столицы. Некоторые пришли к выводу, что крылатый задумал неладное — сумка нужна ему, чтобы, проникнув через форточку в человеческое жилище, забрать с собой побольше добра.
Вероятнее всего, пакет зацепился за лапу голубя, из-за чего тот не смог взлететь. От безвыходности ему осталось лишь ковылять на своих двоих, невольно удивляя прохожих.