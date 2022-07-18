Джонсон пересел из премьерского кресла в истребитель и показал, как летает

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, недавно получивший приставку «исполняющий обязанности» после своего решения об отставке, показал видео из кабины истребителя «Тайфун» Королевских ВВС. По его словам, ему даже дали поуправлять машиной.



«Через какое-то время командир крыла сказал мне: «Хотите попробовать (управлять сами)?» Я сдвинул ручку управления самолетом сразу вправо, и мы сделали элеронную бочку. Потом я притянул ручку обратно, и мы сделали прекрасную мертвую петлю. И потом я сделал более сложную вещь, называемую «бочка» – я потянул ручку вверх и немного направо», – рассказал политик выступая с речью на авиашоу «Фарнборо» (цитата по РИА Новости).

