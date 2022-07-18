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    Джонсон пересел из премьерского кресла в истребитель и показал, как летает

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    Премьер-министр Британии Борис Джонсон, недавно получивший приставку «исполняющий обязанности» после своего решения об отставке, показал видео из кабины истребителя «Тайфун» Королевских ВВС. По его словам, ему даже дали поуправлять машиной.

    «Через какое-то время командир крыла сказал мне: «Хотите попробовать (управлять сами)?» Я сдвинул ручку управления самолетом сразу вправо, и мы сделали элеронную бочку. Потом я притянул ручку обратно, и мы сделали прекрасную мертвую петлю. И потом я сделал более сложную вещь, называемую «бочка» – я потянул ручку вверх и немного направо», – рассказал политик выступая с речью на авиашоу «Фарнборо» (цитата по РИА Новости).

    Как пишет 18 июля SkyNews, полет состоялся на прошлой неделе. Джонсон сравнил свои ощущения с работой во главе правительства. По его словам, после трех лет, за которые он совершил «несколько довольно сложных, если не удивительных подвигов», он готов беспрепятственно передать пост новому премьеру.

    Борис Джонсон – далеко не первый политик, которому доверили управлять истребителем. Еще в марте 2000 года новый президент России Владимир Путин попробовал себя за штурвалом Су‑27. А в 2010 году, будучи премьер-министром, Путин принял участие в тушении лесных пожаров, сидя в кресле второго пилота самолета-амфибии Бе-200ЧС.

    В понедельник пройдет третий тур выборов нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Пройти в него смогли экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

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