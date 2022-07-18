«Адреналин шарашил». Петербургский чиновник спас утопающего участника триатлона «Медный всадник»

На плавательном этапе триатлона «Медный всадник», проходившем на Гребном канале, одному из участников стало плохо. Он стал уходить под воду, но его спас директор Центра подготовки спортивных сборных команд Петербурга Сергей Веткин.

Утопающий перевернулся на спину и поднял руку вверх — это явный сигнал, что у пловца не все в порядке, рассказал «Фонтанке» 18 июля Сергей. Он подплыл к мужчине, стал удерживать его на воде, привлек внимание еще двоих участников, и они втроем дожидались прибытия лодки спасателей.

«Потом поплыли дальше. Я не просил перерасчета времени — понимал, что не иду на первое место, соревновался в первую очередь с самим собой. Это провидение — я оказался в нужное время в нужном месте», — рассказывает наш собеседник.



До этого Сергею не приходилось никого спасать на воде. Он объясняет: сработали рефлексы со времен обучения в РГПУ имени Герцена, где студентам показывали, как оказать первую помощь утопающему.



«Сработали механизмы: все, вперед, делай, что должен. Вижу, что человек тонет, а сам я неплохо плаваю. Когда спасал, адреналин шарашил, я пытался сообразить, кто где находится, куда грести. Потом, когда человека отдали, была такая усталость бешеная, что я просто лег на воду, отдохнул немного и поплыл дальше», — добавляет Сергей.

