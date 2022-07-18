Новая Голландия открывает цикл бесплатных кинопоказов на главной сцене

С 19 июля на главной сцене в парке Новой Голландии будут бесплатно показывать кино — рассказали в администрации культурной урбанизации накануне старта программы. Сеансы будут проходить каждый вторник, среду и четверг в 19:30 (в случае дождя показы могут переносить).



Посмотреть можно будет фестивальные фильмы, классику мирового кинематографа, ленты из фондов и архивов. Первый сеанс 19 июля перенесет во Францию 1960-х, это будет картина Жака Деми «Шербургские зонтики» (16+). 20 июля покажут «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара (16+), а 21 июля — уже «новую классику», «Любовное настроение» Вонг Карвая (18+).

