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    Кино

    Новая Голландия открывает цикл бесплатных кинопоказов на главной сцене

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    С 19 июля на главной сцене в парке Новой Голландии будут бесплатно показывать кино — рассказали в администрации культурной урбанизации накануне старта программы. Сеансы будут проходить каждый вторник, среду и четверг в 19:30 (в случае дождя показы могут переносить).

    Посмотреть можно будет фестивальные фильмы, классику мирового кинематографа, ленты из фондов и архивов. Первый сеанс 19 июля перенесет во Францию 1960-х, это будет картина Жака Деми «Шербургские зонтики» (16+). 20 июля покажут «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара (16+), а 21 июля — уже «новую классику», «Любовное настроение» Вонг Карвая (18+).

    Планируется, что расписание на сайте будет регулярно обновляться, а сеансы будут проводить до сентября.

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