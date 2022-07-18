Пьяный мужчина гнул шлагбаум в Шушарах, чтобы похвастать перед дамой силушкой молодецкой

Сотрудники Росгвардии задержали в Пушкинском районе Петербурга двух нетрезвых граждан, поломавших шлагбаум на парковке ТЦ. Демонстрация силы попала на камеру.
Вечером 17 июля двое граждан из хулиганских побуждений сломали шлагбаум у въезда на парковку торгового центра на Новгородском проспекте в Шушарах, сообщает 18 июля пресс-служба ГУ Росгвардии Петербурга. Дебоширов заметили сотрудники ТЦ и нажали на кнопку тревожной сигнализации. В 21:45 прибывшие на место росгвардейцы задержали хулиганов и доставили в территориальный отдел полиции.
На видео с камеры наблюдения видно, как мужчина в теле сгибает пластиковый шлагбаум, после чего подходит к стоящей рядом женщине, жестом показывая, какой он силач. «После, видимо, в 4-м отделе полиции силачу была предоставлена возможность разогнуть наручники», — добавляют в ведомстве.