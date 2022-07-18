Экономика «газели». В «Грузовичкоф» назревает бунт из-за рекламной акции

Водители брендированных «газелей» рассказали, что их доходы упали вдвое, потому что компания объявила «рекламную акцию». В ответ на требование вернуть все, как было, за рабочими «лошадками» выслали эвакуаторы. Сотрудники вздохнули о профсоюзе и решили рассказать о подлинной экономике наших переездов.



Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Водители «Грузовичкоф» ставят свои рабочие «газельки» во дворах и отказываются выходить на линию из-за резкого снижения выплат. А их руководство, в свою очередь, обещает объявить машины в угон. В компании говорят, что просто хотели сделать сервис интереснее для клиентов.



В Петербурге два десятка водителей зеленых «газелей» под брендом «Грузовичкоф» отказываются выходить на работу до тех пор, пока им не выплатят долги по зарплате. И это не единственная претензия к руководству: с 10 июля компания резко снизила стоимость грузоперевозок, и доходы водителей упали вдвое. В общей сложности в системе «Грузовичкоф» в Петербурге работает порядка 600 водителей. Смутьянов, которые высказались против новых порядков, заблокировали в рабочем приложении и удалили из общих чатов. И заодно потребовали отогнать рабочие «газели» в парк. Учитывая специфику трудовых отношений, о которых водители рассказали «Фонтанке», это равносильно увольнению без пособий и выплат.



«Два дня назад нам без предупреждения срезали зарплату на 50%, — рассказал «Фонтанке» водитель Максим Овчинников. — После отказа выходить на работу за меньшие деньги нас всех увольняют без выплаты задолженностей по зарплате. При этом угрожают заявлениями в полицию об угоне транспортных средств и проблемами со стороны службы безопасности, если мы не поставим автомобили на служебную стоянку. На данный момент недовольных 20–25 человек. К концу недели, возможно, будет больше».

По словам водителя, заработки тех, кто крутит баранку в «Грузовичкоф», зависят от выполненных заказов. «В среднем на «газели» получалось 3 заказа в день, на которых можно было заработать от 3 до 4 тысяч рублей. Но компания внезапно снизила цену заказов вдвое. Мы об этом узнали, увидев заявки на перевозки. И теперь при той же нагрузке получается заработать только 1,5–2 тысячи в день максимум», — говорит Овчинников. Арифметика такова: часовой заказ на грузоперевозку при прежних ценах обходился заказчику в 2 тысячи рублей. Из них 48% получал водитель, остальное забирала компания. Заправлять рабочий автомобиль топливом водители должны за свой счет. В новых реалиях получается 500 рублей на руки, из них половину надо отдать на заправке. Заправляют пропаном, в среднем рублей 25 за литр. 40 литров газа — это примерно 150 километров.



«Наш непосредственный начальник — руководитель транспортного департамента «Грузовичкоф» объяснил происходящее тем, что компания проводит рекламную акцию, чтобы продемонстрировать лояльность клиентам. А нам никто ничего не компенсирует, — возмущается водитель. — Мы пообщались с коллегами. В ремзонах компании зарплату не платят уже 2 месяца, выдают только аванс. Логистам платят тоже только авансы, раз в неделю по 10 тысяч рублей. А получали они 80 тысяч в месяц».



У водителей тоже есть претензии в связи с задержками выплат. Все заказы на перевозки идут через оператора и различаются формой оплаты: за наличный или безналичный расчет. Нал водитель получает на руки и раз в неделю должен сдавать. Безнал поступает сразу на счет компании. Безнальных заказов в последнее время стало значительно больше. И выплаты по ним, по словам водителей, задерживают.



«У нас постоянно и до этой ситуации были задержки выплат, — рассказал «Фонтанке» водитель Михаил. — За заказы, оплаченные по безналу, они могли выплачивать не больше 30% того, что должны были нам. А по редким заказам, оплаченным налом, постоянно возникали проблемы. У меня было очень много штрафов за недовоз денег. А весь нал у меня уходил на топливо. Последний месяц работать было невозможно».

«Акция» со снижением стоимости перевозок для многих стала последней каплей.

«Для нас это стало сюрпризом. Мы вышли на линию 15 июля и заметили, что если раньше часовой заказ стоил минимум 2 тысячи рублей, то теперь цена опустилась до 890 рублей, — говорит водитель Эдуард Демидов. — Получается, компания делает скидки непосредственно за счет водителя. В пятницу, 15 июля, у меня было пять заказов, и заработал я чистыми 3 300 рублей. А должен был заработать 6 тысяч». Эдуард возмутился новыми расценками, и его руководитель потребовал вернуть машину, которая за ним закреплена. «Приехал брендированный эвакуатор «Грузовичкоф». Но человек, который хотел забрать машину, не выдал мне никаких документов о том, что он ее забирает, и я отказался отдавать автомобиль без доверенности, — говорит водитель. — Мы написали в рабочий чат, что просим вернуть старые цены. Никакого ответа от руководства не последовало. Нас просто внесли в черный список в чате и заблокировали в рабочем приложении».



По словам Эдуарда Демидова, водителей, которые готовы «идти до конца, вплоть до голодовки», на сегодняшний день 17 человек. При этом далеко не все из них знают, что написано в их трудовом договоре. Копии этого документа у работников на руках нет. «Я устраивался на работу год назад, — говорит Демидов. — Я и другие водители прошли ознакомительный брифинг, подписали договор. Дату в нем нам сказали не ставить. А второй экземпляр договора нам не выдали. И теперь, если что-то не так, нас могут уволить задним числом в любой момент. Почему я на это согласился? Жизнь толкает. Ты приезжий в городе, у тебя никого здесь нет, а работа нужна. Они пообещали, что выдадут договор в течение 2–3 дней. По договору, кстати, у нас был прописан оклад 20 тысяч рублей. По факту никакого оклада не платят, все деньги получаем только с заказов, 48%».



Еще один водитель, Алексей, прислал в редакцию запись своего разговора с начальником транспортного департамента, в котором тот угрожает написать заявление на угон, если Алексей не вернет машину на базу.



Запись разговора с начальником транспортного департамента Водитель Алексей скачать

«Мне компания должна 10 тысяч 135 рублей, — говорит водитель. — Заказы по очень маленькой стоимости начали поступать еще в воскресенье, 10 июля. Мы обратились к руководству с вопросом. И нам ответили: если что-то не нравится, сдавайте машины. Я сказал, что машину сдам, только когда мне выплатят долг. На что начальник департамента заявил, что я ничего не получу. Когда я трудоустраивался в марте прошлого года, я прочитал свой договор. Выдать копию на руки мне обещали через 3 месяца испытательного срока. В компании сказали, что через 3 месяца мне договор отдадут на руки, после испытательного срока. Но когда испытательный срок истек, от меня стали отмахиваться: то говорили, что сейчас неудобно этот вопрос решать, то обещали «попозже».

Водители рассказали «Фонтанке», что их рабочие машины, брендированные как «Грузовичкоф», стоят на балансе ООО «Гераклион». Ее представители, по словам собеседников «Фонтанки», сидят в офисе «Грузовичкоф». При этом в системе СПАРК нет информации о том, на каких основаниях строится это сотрудничество. Компания занимается грузоперевозками, но, судя по бухгалтерской отчетности, все менее успешно. Выручка «Гераклиона» в 2021 году составила 269 077 000, а в 2020-м — 258 137 000. А вот чистая прибыль сократилась с 7 053 000 в 2020 году до 204 000 в 2021-м. Турбо-страница для быстрого приема заявок на перевозки «Грузовичкоф» предупреждает, что, отправляя заявку, клиент «дает согласие ООО «Гераклион», ИНН 7802577959, на обработку введенной информации».



«Фонтанка» дозвонилась до начальника транспортного департамента «Грузовичкоф», на которого так часто ссылаются водители. Выслушав вопрос, начальник ответил коротко: «Все надумывают. Без комментариев».

В компании «Грузовичкоф» «Фонтанке» сообщили, что в пятницу, 15 июля, действительно стартовала программа, направленная на снижение цен на грузоперевозки.

«Многие компании поднимают стоимость своих услуг из-за роста цен на автомобили и их обслуживание, комплектующие и ГСМ, но доходы населения остаются прежними, поэтому перед бизнесом стоит важная задача избежать резкого роста цен на грузоперевозки. Мы снизили цены на 15% для юридических лиц и 30% — для физических лиц, чтобы грузоперевозки оставались доступными для всех, — рассказали в пресс-службе «Грузовичкоф». — Наши цены остаются рыночными, и мы сохраняем заработную плату водителей на прежнем уровне за счет увеличения количества и плотности заказов, что снижает холостой пробег, время на ожидание заказа и затраты на топливо. И уже со вчерашнего дня водители видят увеличение заказов, что положительно отразится на месячном заработке водителей. Наши водители работают с сервисом «Грузовичкоф» на основании как трудового договора, так и на основании гражданско-правового договора по оказанию услуг, в рамках законодательства. Но есть и компании, в том числе ООО «Гераклион», которые работают с «Грузовичкоф» на основании лицензионного договора либо договора о коммерческой концессии».



В компании предположили, что проблема возникла из-за недопонимания между водителями и операционным блоком, и отметили, что «руководство делает все, чтобы баланс между интересами клиентов и водителей был соблюден».

«Сегодня я позвонил в трудовую инспекцию, — рассказал «Фонтанке» водитель Алексей. — Мне сказали: надо коллективно прийти и подать иск на компанию «Грузовичкоф». Сейчас общаемся с ребятами на эту тему. Так как компания не выдает трудовые договоры, только через суд можно установить, что мы вообще на нее работали. У нас есть фотографии грузов, скриншоты переписок и выполненных заказов».



«Нам надо было собственную профсоюзную организацию создавать, тогда мы бы юридически были защищены, — говорит его коллега Эдуард Демидов. — И теперь брошены на произвол судьбы. А у нас семьи, дети, у многих съемное жилье».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»