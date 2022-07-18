В Вегасе, но без Элвиса. Лопес рассказала подробности о свадьбе с Аффлеком

Бракосочетание в ночной часовне Лас-Вегаса стало кульминацией 20-летней истории отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Подробности свадьбы певица раскрыла сама.
Автор: John JLover/YouTube
«Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, любовь терпелива. Двадцать лет терпения», — написала Лопес в сообщении к фанатам (цитата по Bloomberg). Подписано обращение — «Дженнифер Линн Аффлек».
Пара прилетела в Лас-Вегас в субботу, 16 июля. Никаких преференций не было: так же, как и другие, они стояли в очереди за лицензией. Очередь разделили четыре пары.
Свадьба прошла после полуночи в небольшой белой часовне. Тут, правда, вышла заминка. Как сообщает TMZ, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с трудом успели до закрытия часовни. Пара хотела, чтобы на свадьбе присутствовал «Элвис», но он уже был недоступен. Из обязательных атрибутов был лишь свадебный марш. Музыку скромно обеспечила bluetooth-колонка. Свидетелями стали дети пары.
Несмотря на некоторые накладки, Лопес называет произошедшее «свадьбой мечты». И говорит, что рядом был тот, с кем она «пробудет вечность».
Представители Лопес и Аффлека отказались от комментариев.
Бену Аффлеку — 49 лет, Лопес — 52. Пара начала встречаться в начале 2000-х, однако рассталась. С 2005-го по 2018 год Аффлек был женат на Дженнифер Гарнер. В браке у них родились трое детей.
Лопес замужем была трижды. За Оджани Ноа — с 1997-го по 1998 год, и за Крисом Джаддом — с 2001-го по 2003 год. В 2004 году певица и актриса вышла замуж за певца Марка Энтони. Пара прожила вместе 10 лет. В браке родились близнецы, которым сейчас по 14 лет.