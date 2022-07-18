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    Приезжих из ДНР и ЛНР освободили от пошлин за замену водительских прав в особом порядке

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты госпошлин граждан, которые имеют право обменять иностранные водительские удостоверения на российские в особом порядке. Речь идет о приехавших из ДНР, ЛНР и Украины после 21 февраля.

    Федеральный закон, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ, сообщает 18 июля «МВД Медиа». В том числе он позволяет не платить государственную пошлину за выдачу национального водительского удостоверения тем, кто обращается за обменом иностранных прав в особом порядке. Перечень таких лиц установлен постановлением правительства РФ от 25 июня этого года.

    Закон вступил в силу со дня опубликования.

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