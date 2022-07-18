Приезжих из ДНР и ЛНР освободили от пошлин за замену водительских прав в особом порядке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты госпошлин граждан, которые имеют право обменять иностранные водительские удостоверения на российские в особом порядке. Речь идет о приехавших из ДНР, ЛНР и Украины после 21 февраля.



Федеральный закон, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ, сообщает 18 июля «МВД Медиа». В том числе он позволяет не платить государственную пошлину за выдачу национального водительского удостоверения тем, кто обращается за обменом иностранных прав в особом порядке. Перечень таких лиц установлен постановлением правительства РФ от 25 июня этого года.