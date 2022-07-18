В Колпинском районе досрочно сдали в эксплуатацию вторую площадку школы №455

В Колпинском районе Петербурга досрочно введена в эксплуатацию школа, которая станет второй площадкой средней школы №455. Завершить ее строительство должны были, по графику, в декабре. В ближайшее время объект будет передан на баланс администрации города.

Новую трехэтажную школу ГК «Ленстройтрест» построил на территории малоэтажного городка «Юттери» на Понтонной улице. Учебное заведение с углубленным изучением иностранных языков сможет принять 375 детей. Для интересного обучения и развития в здании оборудовано два спортивных зала, столовая на 200 человек, медицинский блок и бассейн, актовый зал на 250 мест, библиотека и медиацентр, а также комфортные учебные классы.