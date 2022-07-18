В Колпинском районе досрочно сдали в эксплуатацию вторую площадку школы №455

В Колпинском районе Петербурга досрочно введена в эксплуатацию школа, которая станет второй площадкой средней школы №455. Завершить ее строительство должны были, по графику, в декабре. В ближайшее время объект будет передан на баланс администрации города.
Новую трехэтажную школу ГК «Ленстройтрест» построил на территории малоэтажного городка «Юттери» на Понтонной улице. Учебное заведение с углубленным изучением иностранных языков сможет принять 375 детей. Для интересного обучения и развития в здании оборудовано два спортивных зала, столовая на 200 человек, медицинский блок и бассейн, актовый зал на 250 мест, библиотека и медиацентр, а также комфортные учебные классы.
«Здание построено по индивидуальному проекту, а дизайн-проект внутренних помещений разработан совместно со студией DESIGN LAB, — рассказала Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест». — Большое внимание было уделено грамотному зонированию пространства, созданию удобных функциональных зон и навигации в школе. Ведь сегодня ребенок проводит там большую половину дня, и важно, чтобы ему было комфортно и интересно. И чтобы никто друг другу не мешал, например, ученики средних классов старшеклассникам, и была возможность «переключения» — как эффективно учиться, так и передохнуть, спокойно или активно».
На территории школы обустроен стадион с беговыми дорожками, отдельные зоны для подвижных игр и отдыха, дорожка для прыжков в длину, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле. Также созданы все условия для учащихся с ограниченными возможностями.