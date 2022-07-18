В КБР неизвестный застрелил директора психоневрологического интерната и начальника охраны

Неизвестный застрелил руководителя психоневрологического интерната и начальника охраны 18 июля в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает региональное управление СК.
«По версии следствия, примерно в 11 часов неизвестное лицо в маске проникло в служебный кабинет директора ГКУ "Республиканский психоневрологический интернат", в котором помимо самого директора находился начальник охраны указанного учреждения, и произвело в них выстрелы из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчины скончались. Нападавший скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Стрелка ищут, назначен ряд экспертиз.