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    В КБР неизвестный застрелил директора психоневрологического интерната и начальника охраны

    1991
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    Неизвестный застрелил руководителя психоневрологического интерната и начальника охраны 18 июля в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает региональное управление СК.

    «По версии следствия, примерно в 11 часов неизвестное лицо в маске проникло в служебный кабинет директора ГКУ "Республиканский психоневрологический интернат", в котором помимо самого директора находился начальник охраны указанного учреждения, и произвело в них выстрелы из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчины скончались. Нападавший скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Стрелка ищут, назначен ряд экспертиз.

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