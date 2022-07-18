Помогите 14-летнему петербуржцу победить болезнь и сохранить ногу

У 14-летнего Миши выявили саркому Юинга. Он уже прошёл несколько курсов химиотерапии. Теперь, чтобы спасти ногу, ему требуется эндопротезирование. Но федеральная квота не может полностью покрыть стоимость индивидуального эндопротеза. А для родителей Миши это огромная сумма.



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Михаил Петров, 14 лет. Санкт-Петербург.

Саркома Юинга.

Требуется эндропротез. Не хватает 298 000 рублей.

Миша заряжен любопытством. Его суперсила — вкус к жизни. Ощущение, что юноша родился с одной целью — понять этот мир, узнать его лучше.



В четыре года Миша уже читал, после сам научился плавать и гонять на двухколесном велосипеде, освоил азы игры на гитаре. Тоже сам. А ещё Миша фанатеет от шахматной тактики Бобби Фишера — американского гроссмейстера, умеет видеть красоту и грацию в его шахматных партиях. Фигура за фигурой. Полный контроль.



Миша вспоминает поездку на управляемых горных санях, которые мчат по рельсам. Похоже на полёт шмеля на полной скорости. Быстро и совсем не страшно. Управляешь вагонеткой сам. Можно и разогнаться, и замедлить ход, наслаждаясь каждой минутой.



«Лето прошло, а в октябре я заметила у Миши шишку на ноге. Мы испугались — сразу поехали к хирургу. Врач предположил, что это гематома, и прописал мазь. Лечение помогло, опухоль спала, и мы потеряли бдительность — перестали наблюдать. Но в январе опухоль вернулась, стала больше. Нога заболела. Я повела Мишу к врачу.

Предчувствия, что это что-то серьёзное, не было. На приём мы пришли с портфелем, чтобы после сын успел на уроки в школу», — вспоминает Светлана, мама Миши.

Врач хмурился. Долго осматривал ногу, а после сказал, что опухоль ему совсем не нравится, и дал направление в больницу им. Раухфуса. Там мальчику провели обследование. А после компьютерной томографии с контрастом поставили диагноз — саркома Юинга.



Доктор вышел из кабинета и отозвал Светлану в сторону, подальше от Миши. Он говорил слова: онкология, химиотерапия, протез, надо спешить. Слова бились, как мотыльки о стекло, но не проникали внутрь. Светлане казалось: это всё неправда, просто чья-то злая шутка.

Мишу с мамой перевели в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Жизнь семьи перевернулась с ног на голову.

«В шахматах есть термин — цугцванг. Это выбор без выбора, когда любой ход делает только хуже, но не ходить нельзя», — делится знаниями Миша. Парень чувствовал себя в эпицентре цугцванга. Химиотерапия давалась тяжело. Каждый курс — как подъём на Эверест. От слабости Миша терял сознание, но отменить жизненно необходимое лечение было невозможно.



Сейчас Миша продолжает лечение. Позади восемь курсов химиотерапии. Впереди — эндопротезирование поражённого участка кости. Ему требуется эндопротез, выполненный по индивидуальному проекту. Это поможет сохранить ногу.

«Костные опухоли обязательно нужно удалять, чтобы сохранить конечность и сделать как можно более функциональной дальнейшую жизнь пациента. Для этого мы заказываем индивидуальный эндопротез. Он нужен, чтобы выполнить органосохраняющую операцию. Протез будет сделан специально под пациента. Однако федеральная квота не может полностью покрыть его стоимость, поэтому необходима помощь благотворителей», — говорит Эльвира Гумбатова, лечащий врач.

