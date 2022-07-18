Петербургский благотворительный магазин «БлагоДаря» отметил первый юбилей

Благотворительный магазин «БлагоДаря» открылся в 2017 году в центре Петербурга. Он является проектом одноимённого фонда . В этом магазине принимают в дар вещи — от игрушек до брендовой одежды и техники, которые либо передаются нуждающимся, либо выставляются на продажу по доступным ценам, а вырученные средства направляются на благотворительность.

Отличительной особенностью фонда «БлагоДаря» является то, что он оказывает помощь другим фондам. Организация сотрудничает со многими известными петербургскими благотворительными НКО, такими как: Центр «Антон тут рядом», AdVita, «Родительский мост», «ТОЧКА ОПОРЫ» и др. Помогает «БлагоДаря» и приютам для животных. Еще одна особенность: жертвователь может самостоятельно выбрать любую организацию в качестве адресата для передачи вырученных средств.

За время существования магазина 16,5 млн рублей было перечислено в благотворительные организации, помощь получили 56 фондов.

В день своего пятилетия сотрудники «БлагоДаря» подготовили для своих посетителей целую праздничную программу: лотерею подарков, фотосессию, советы стилистов, калейдоскоп скидок. Но главный сюрпризом стал артист Андрей Ургант, который выступил в роли продавца.



«Самыми главными посетителями, конечно же, были дети. После угощений и выбора игрушек, узнав, как работает наш магазин, маленькие покупатели, живущие по соседству, сбегали домой и принесли свои игрушки. И таких дарителей у нас много», — рассказали «Фонтанке» сотрудники «БлагоДаря».