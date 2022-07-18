    Пробки

    3/10

    usd57.83eur57.89
    H&M уходитВертолет упалГде найти товары IKEAОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Кино

    Начались съемки «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» с Харламовым и Нагиевым

    3436
    9 комментариев

    Начались съёмки четвертой части фильма «О чем говорят мужчины». Об этом 18 июля сообщил онлайн-кинотеатр Start.

    Новая часть будет называться «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Это будет продолжение истории про четырех неразлучных друзей: любвеобильного Камиля, подкаблучника Лёшу, одиночку Сашу и остряка Славу. Они продолжат делиться историями из своей жизни и глубокомысленными рассуждениями о любви, дружбе и сложностях во взаимопонимании с противоположным полом.

    ПоделитьсяПоделиться

    Кроме исполнителей главных ролей — актеров «Квартета И» Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова, в фильме появятся новые герои. Их сыграют Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев и Михаил Полицеймако. Одну из ролей исполнит давний коллега «Квартета И», который уже появлялся во франшизе, Максим Виторган.

    На этот раз темой разговоров станет женская дружба. Кроме того, героев будут волновать вопросы: можно ли уволить лучшего друга, как пережить потерю отца, о чем кричат откровенные фото в социальных сетях и что такое «чевапчичи».

    Премьера фильма ожидается в 2023 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 9

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close
    close