Начались съемки «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» с Харламовым и Нагиевым

Начались съёмки четвертой части фильма «О чем говорят мужчины». Об этом 18 июля сообщил онлайн-кинотеатр Start.
Новая часть будет называться «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Это будет продолжение истории про четырех неразлучных друзей: любвеобильного Камиля, подкаблучника Лёшу, одиночку Сашу и остряка Славу. Они продолжат делиться историями из своей жизни и глубокомысленными рассуждениями о любви, дружбе и сложностях во взаимопонимании с противоположным полом.
Кроме исполнителей главных ролей — актеров «Квартета И» Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова, в фильме появятся новые герои. Их сыграют Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев и Михаил Полицеймако. Одну из ролей исполнит давний коллега «Квартета И», который уже появлялся во франшизе, Максим Виторган.
На этот раз темой разговоров станет женская дружба. Кроме того, героев будут волновать вопросы: можно ли уволить лучшего друга, как пережить потерю отца, о чем кричат откровенные фото в социальных сетях и что такое «чевапчичи».
Премьера фильма ожидается в 2023 году.