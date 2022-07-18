«Я бы плакал». Audi Q5 сгорела у автосалона на Полюстровском

Автомобильный пожар тушили днем 18 июля на одной из крупных магистралей Выборгского района Петербурга. Однако ни огнетушители, ни пожарные спасти немецкий кроссовер не помогли.
В 13:07 в МЧС Петербурга поступила информация о возгорании автомобиля «Ауди» у дома 72 по Полюстровскому проспекту, сообщает пресс-служба ведомства. В 13:29 пожар потушили, но огонь успел уничтожить все сгораемые части машины. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.
В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что горел Audi Q5. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как полыхает передняя часть машины, стоящей у края проезжей части неподалеку от салона Jaguar Land Rover. «Я бы плакал горькими слезами», — комментирует один из очевидцев. Судя по видео, до приезда пожарных автомобиль пытались тушить с помощью огнетушителей.