Лёд растаял. Петербуржец простил начальницу участка ЖКС, из-за которой его чуть не убила глыба

Смольнинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Светланы Карамышевой, обвинявшейся в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. В декабре прошлого года с крыши, за которую была ответственна обвиняемая, снежная масса с наледью соскользнула на петербуржца. О прекращении производства 18 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Соответствующее ходатайство заявили обвиняемая и ее защитник. Поводом для прекращения дела стало примирение сторон. По их словам, потерпевшему был возмещен моральный вред, претензий он не имеет.