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    Лёд растаял. Петербуржец простил начальницу участка ЖКС, из-за которой его чуть не убила глыба

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    Смольнинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Светланы Карамышевой, обвинявшейся в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. В декабре прошлого года с крыши, за которую была ответственна обвиняемая, снежная масса с наледью соскользнула на петербуржца. О прекращении производства 18 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Соответствующее ходатайство заявили обвиняемая и ее защитник. Поводом для прекращения дела стало примирение сторон. По их словам, потерпевшему был возмещен моральный вред, претензий он не имеет.

    В материалах дела сообщалось, что Карамышева, будучи начальником эксплуатационного участка № 3 ООО «ЖКС № 3 Центрального района», умышленно допустила отсутствие 13 декабря техника домоуправления № 35 на рабочем месте. Из-за этого вечером с карниза дома 21/4 по 3-й Советской сошел снег и упал на жителя Петербурга. Его здоровью был причинен вред средней тяжести.

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