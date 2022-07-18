Встреча со столбом отправила в больницу пять человек под Гатчиной

Серьезная авария произошла вечером 17 июля в Гатчинском районе Ленинградской области. Помощь медиков потребовалась пяти участникам.
Около 20 часов воскресенья в деревне Луйсковицы автомобиль LADA Largus по неустановленной причине врезался в столб, сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию. В результате пять человек получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Младшему из пострадавших только в этом году исполнилось 18 лет, старшему — сорок.
Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.