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    Встреча со столбом отправила в больницу пять человек под Гатчиной

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    Серьезная авария произошла вечером 17 июля в Гатчинском районе Ленинградской области. Помощь медиков потребовалась пяти участникам.

    Около 20 часов воскресенья в деревне Луйсковицы автомобиль LADA Largus по неустановленной причине врезался в столб, сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию. В результате пять человек получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Младшему из пострадавших только в этом году исполнилось 18 лет, старшему — сорок.

    Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.

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