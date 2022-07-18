Заповедник на Камчатке приостановил экскурсии из-за посадки важных работников администрации

Руководство Кроноцкого заповедника на Камчатке поставило на стоп экскурсии и научные исследования на своей территории. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба заповедника.

Общественная жизнь на территориях Кроноцкого и Корякского заповедников и Южно-Камчатского заказника замрет со вторника. В учреждении уточнили, что им нужно время для реорганизации работы, так как администрировавших ключевые направления деятельности сотрудников отправили за решетку.