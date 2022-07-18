Заповедник на Камчатке приостановил экскурсии из-за посадки важных работников администрации

Руководство Кроноцкого заповедника на Камчатке поставило на стоп экскурсии и научные исследования на своей территории. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба заповедника.
Общественная жизнь на территориях Кроноцкого и Корякского заповедников и Южно-Камчатского заказника замрет со вторника. В учреждении уточнили, что им нужно время для реорганизации работы, так как администрировавших ключевые направления деятельности сотрудников отправили за решетку.
«Вынужденное решение было принято в связи с заключением в СИЗО ключевых сотрудников природоохранной организации. Трое специалистов руководили деятельностью по науке и развитию туризма, финансово-экономическим направлением. Сейчас учреждение ищет способы восстановить работу по пострадавшим направлениям», — сообщает пресс-служба.
Ранее суд приговорил трех природоохранников к реальным срокам заключения по статье о хищении. Другие работники после этого массово написали заявления об увольнении в знак протеста с чрезмерно суровым наказанием.