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    Заповедник на Камчатке приостановил экскурсии из-за посадки важных работников администрации

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    5 комментариев

    Руководство Кроноцкого заповедника на Камчатке поставило на стоп экскурсии и научные исследования на своей территории. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба заповедника.

    Общественная жизнь на территориях Кроноцкого и Корякского заповедников и Южно-Камчатского заказника замрет со вторника. В учреждении уточнили, что им нужно время для реорганизации работы, так как администрировавших ключевые направления деятельности сотрудников отправили за решетку.

    «Вынужденное решение было принято в связи с заключением в СИЗО ключевых сотрудников природоохранной организации. Трое специалистов руководили деятельностью по науке и развитию туризма, финансово-экономическим направлением. Сейчас учреждение ищет способы восстановить работу по пострадавшим направлениям», — сообщает пресс-служба.

    Ранее суд приговорил трех природоохранников к реальным срокам заключения по статье о хищении. Другие работники после этого массово написали заявления об увольнении в знак протеста с чрезмерно суровым наказанием.

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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок18 Июл 2022 в 13:45
    Сразу видно, не "саранча нищебродствующих пакетников"(с) прилетела!
    +0-0
    chip118 Июл 2022 в 12:59
    Сами воровали и работникам дольку подкидывали, по хорошему их тоже нужно привлечь за участие в преступлении, как минимум в сокрытии! Пол России в таком режиме не одно десятилетие "работает" и порочный круг нужно рвать!
    +0-0
    Две монеты18 Июл 2022 в 12:50
    Я так понимаю рубка леса в заповеднике достала всех настолько, что руководство посадили в тюрьму. Работники отказались работать только за зарплату без ежемесячной премии от лесорубов, и возможно сами решили стать чёрными лесорубами, благо что "свой" лес они знают. А руководство региона не знает что с этим делать.
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