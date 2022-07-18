Кто сидел на моем стуле и ел мои консервы? На Сахалине группировка медведей оставила вахтовиков без еды

Вахтовики из села Охотское на Сахалине стали героями сказки про трех медведей — только наоборот. К ним повадилось ходить на обед медвежье семейство.
Сначала хищники просто гуляли по территории, где находится глобальная морская система связи при бедствии, но 18 июля осмелели и вломились в подсобку. Они опрокинули холодильник и опустошили его — а заодно смели с полок консервы, пишет «Сахалин. Инфо».
За поеданием медведей застал охранник станции, который успел запечатлеть набег на видео. Вахтовики обратились за помощью — следующей ночью их будут охранять охотоведы.