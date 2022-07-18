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    Кто сидел на моем стуле и ел мои консервы? На Сахалине группировка медведей оставила вахтовиков без еды

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    5 комментариев

    Вахтовики из села Охотское на Сахалине стали героями сказки про трех медведей — только наоборот. К ним повадилось ходить на обед медвежье семейство.

    Sakh.com — новости Сахалина и Курил

    Сначала хищники просто гуляли по территории, где находится глобальная морская система связи при бедствии, но 18 июля осмелели и вломились в подсобку. Они опрокинули холодильник и опустошили его — а заодно смели с полок консервы, пишет «Сахалин. Инфо».

    За поеданием медведей застал охранник станции, который успел запечатлеть набег на видео. Вахтовики обратились за помощью — следующей ночью их будут охранять охотоведы.

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    Комментарии 5

    Трындин18 Июл 2022 в 13:18
    Вахтовики тоже свежее мясо... Хорошо, что они не постадали!
    +0-0
    AlBerkut18 Июл 2022 в 12:56
    Медведь, кроме белого, не хищник. Он всеядный, а мясо предпочитает не в свежем виде, а частично ферментированное, то есть либо либо приготовленное человеком (шашлык - за милую душу слопает, тушёнка - только открыть сначала банку, ну и из неё вытащить, сгущёнка - тут вообще вместе с руками слопают), либо, как в дикой природе, слегка 'с душком'...
    +0-0
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