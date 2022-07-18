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    Движение в тоннеле дамбы ограничено на несколько дней для мытья и ремонта

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    В автодорожном тоннеле петербургской дамбы ограничили движение транспорта. Там проводят регламентные и ремонтно-восстановительные работы и моют облицовочные панели гидродинамическим методом.

    С 18 по 22 июля ограничивается движение автомобильного транспорта по полосам в Невском и Финском транспортных отсеках тоннеля судопропускного сооружения С-1, сообщает 18 июля пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Поток транспорта могут остановить перед въездом в тоннель для ввода и вывода рабочей техники, но не более чем на 7–10 минут.

    Водителей просят следить за разметкой и временными знаками и не гонять.

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