Сбербанк захотел свой отечественный TikTok

Дочерняя компания Сбера «Сберинтертейнмент» запустит новую соцсеть с вертикальными видео Chipz — российский аналог TikTok, сообщают «Ведомости» в понедельник, 18 июля. Руководят командой разработки бывшие сотрудники «Газпром-медиа» и «Яндекс.Дзена».

Кроме того, компания готовит к запуску сервис создания и продвижения музыки «Панч». Сейчас оба приложения проходят закрытое бета-тестирование.



Ранее пресс-служба TikTok сообщила, что не планирует снимать ограничения на работу в России. В марте компания запретила российским пользователям выкладывать на платформу новые видеоролики из-за действия закона о фейках.