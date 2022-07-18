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    Сбербанк захотел свой отечественный TikTok

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    Дочерняя компания Сбера «Сберинтертейнмент» запустит новую соцсеть с вертикальными видео Chipz — российский аналог TikTok, сообщают «Ведомости» в понедельник, 18 июля. Руководят командой разработки бывшие сотрудники «Газпром-медиа» и «Яндекс.Дзена».

    Кроме того, компания готовит к запуску сервис создания и продвижения музыки «Панч». Сейчас оба приложения проходят закрытое бета-тестирование.

    Ранее пресс-служба TikTok сообщила, что не планирует снимать ограничения на работу в России. В марте компания запретила российским пользователям выкладывать на платформу новые видеоролики из-за действия закона о фейках.

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