Под Тосно грибник нашел плохо закопанный труп мужчины

Труп мужчины нашел грибник в лесополосе у деревни Коркино в Тосненском районе Ленобласти. Тело было присыпано землей. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июля.



Звонок в полицию от нашедшего труп поступил в пятом часу вечера накануне. Сразу же на место была отправлена следственно-оперативная группа. Было установлено, что в семи километрах от Коркино в яме размером 120 на 120 сантиметров лежит тело неизвестного с резаной раной шеи и в состоянии сильных гнилостных изменений.