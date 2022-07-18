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    Под Тосно грибник нашел плохо закопанный труп мужчины

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    Труп мужчины нашел грибник в лесополосе у деревни Коркино в Тосненском районе Ленобласти. Тело было присыпано землей. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июля.

    Звонок в полицию от нашедшего труп поступил в пятом часу вечера накануне. Сразу же на место была отправлена следственно-оперативная группа. Было установлено, что в семи километрах от Коркино в яме размером 120 на 120 сантиметров лежит тело неизвестного с резаной раной шеи и в состоянии сильных гнилостных изменений.

    Труп направлен в морг. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

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