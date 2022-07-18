Стриптиз с элементами рукоблудия на футбольном поле в Петербурге обернулся задержанием

Петербургская полиция задержала 37-летнего жителя Московского района. Ему вменяют статью о развратных действиях. В пострадавших — 12-летний иностранец. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 18 июля.
Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел вечером в пятницу. Около восьми часов на школьном футбольном поле близ дома 6, корпус 1, в Предпортовом проезде неизвестный совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего.
Подозреваемый был задержан буквально через час рядом с местом происшествия. 37-летнего петербуржца поместили в ИВС. Потерпевший мальчик был его соседом по дому. Он приехал в город с родителями из Таджикистана.