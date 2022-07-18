    Пробки

    3/10

    usd57.83eur57.89
    Шкуродер в детском лагереПекло в ЕвропеГде найти товары IKEAОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Стриптиз с элементами рукоблудия на футбольном поле в Петербурге обернулся задержанием

    2535
    2 комментария

    Петербургская полиция задержала 37-летнего жителя Московского района. Ему вменяют статью о развратных действиях. В пострадавших — 12-летний иностранец. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 18 июля.

    Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел вечером в пятницу. Около восьми часов на школьном футбольном поле близ дома 6, корпус 1, в Предпортовом проезде неизвестный совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

    Подозреваемый был задержан буквально через час рядом с местом происшествия. 37-летнего петербуржца поместили в ИВС. Потерпевший мальчик был его соседом по дому. Он приехал в город с родителями из Таджикистана.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close