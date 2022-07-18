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    Россия обсуждает возможность работы карт «Мир» в Нигерии

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    Россия и Нигерия ведут переговоры о возможности использования в африканском государстве платежной системы «Мир». Об этом 18 июня заявил посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху в интервью РИА Новости.

    «Мы также обсуждаем использование платежной системы «Мир» в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу <…> Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные — в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять», — рассказал посол.

    В настоящее время «Мир» действует на территории России, включая Республику Крым, а также в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Южной Осетии, Абхазии, Вьетнаме и Турции. Также ее планируют ввести в своих странах власти Таиланда и Бахрейна.

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