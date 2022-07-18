Трассу «Кола» почти на час перекроет разводка Ладожского моста

Проезд по федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти днем 18 июля перекроют на 45 минут. Для пропуска грузовых судов разведут Ладожский мост.
С 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост через Неву на 40-м километре автодороги Р-21 «Кола», расположенный у деревни Марьино, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Вверх по реке будут пропускать барже-буксирный состав «Бизон» + «Александрит» + «Юрмала» с максимальным высотным габаритом 23,9 метра. Автомобильное движение по трассе на это время будет полностью остановлено.
Ладожский мост разводится при температуре воздуха не более +25 градусов и ветре не сильнее 15 м/с.