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    Боевые действия на Украине

    Зеленский разом уволил генпрокурора Украины и главу СБУ

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    Глава Украины Владимир Зеленский принял решение отстранить генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова от занимаемых должностей. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Предположительно, новым генпрокурором Украины назначен Алексей Симоненко.

    Как отмечает «Коммерсантъ», главы обоих ведомств были отстранены «из-за большого количества государственных изменников среди представителей силовых структур».

    В частности, статья по которой уволили Ивана Баканова предполагает «неисполнение (ненадлежащего исполнение) служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям или создало угрозу появлению таких последствий» (цитата по «Ъ»).

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