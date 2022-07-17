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    МЧС предупреждает об ухудшении погоды. Петербуржцы вглядываются в грозовой горизонт

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    2 комментария

    Грозу сулят синоптики отдельным районам Петербурга под конец воскресенья, 17 июля. Судя по погодным картам, местами в городе уже поливает.

    Фото: читатель Михаил
    Фото: читатель Михаил
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    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и области, к ночи погода испортиться. По прогнозам метеорологов, гроза в отдельных районах города пройдёт в ближайшие часы. Сервис «Яндекса» показывает наползающую на Петербург тучу и предупреждает о дожде на ближайший час.

    Фото: Яндекс.Погода
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    В понедельник сюрпризом за окном, похоже, можно не ждать. Горожанам обещают кратковременные дожди и 17 — 19 градусов днём.

    Фото: Яндекс.Погода

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    Комментарии 2

    27603257617 Июл 2022 в 22:49
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а..щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю., п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете тел.ефо.н или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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