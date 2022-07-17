МЧС предупреждает об ухудшении погоды. Петербуржцы вглядываются в грозовой горизонт

Грозу сулят синоптики отдельным районам Петербурга под конец воскресенья, 17 июля. Судя по погодным картам, местами в городе уже поливает.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и области, к ночи погода испортиться. По прогнозам метеорологов, гроза в отдельных районах города пройдёт в ближайшие часы. Сервис «Яндекса» показывает наползающую на Петербург тучу и предупреждает о дожде на ближайший час.
В понедельник сюрпризом за окном, похоже, можно не ждать. Горожанам обещают кратковременные дожди и 17 — 19 градусов днём.