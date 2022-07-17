    Пробки

    1/10

    usd57.83eur57.89
    Шкуродер в детском лагереПекло в ЕвропеГде найти товары IKEAОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Санкции и контрсанкции

    Boeing не будет строить высокотехнологичеые планеры из-за растущего дефицита деталей

    1771
    11 комментариев

    Компания Boeing столкнулась с дефицитом турбовентиляторных двигателей для 737 Max. Проблемы в отрасли начались после пандемии Covid-19, сообщает 17 июля Bloomberg.

    «Мы не будем строить планеры (так в аэрокосмической промышленности называют безмоторные самолеты, - прим. ред.)», — заявил журналистам Стэн Ди, который является исполнительным вице-президентом компании Boeing и президентом и главным исполнительным директором подразделения Boeing Commercial Airplanes (BCA). Поставки турбовениляторных двигателей для Boeing задерживает компания CFM International Inc. — совместное предприятие General Electric Co. и французской Safran SA. Кроме того, авиастроительная компания испытывает нехватку полупроводников и других деталей. Также после начала пандемии Covid-19 начались проблемы с логистикой и нехваткой квалифицированных механиков. Последнее — последствие увольнений в период пандемии.

    В то же время проблемы авиагиганта из Арлингтона, штат Вирджиния, свойственны не всем производителям воздушных судов. Главный конкурент Boeing, компания Airbus SE, еще в конце мая разметила 20 планеров A320neo на своих заводах по всему миру.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 11

    мухомор17 Июл 2022 в 22:25
    Фонтаночка, дорогая.
    Примечание редактора про планеры это апогей безграмотности и дилетантства. А он ведь редактор. Человеку надо срочно менять профессию. Желательно насильно.
    Планеры, как безмоторные летательные аппараты, конечно существуют. Глайдеры по-английски. Но это явно не в контексте производства авиалайнеров.
    В аэрокосмической промышленности, как выразился ваш безграмотный редактор, планерами называют структурную часть самолёта или вертолёта без силовой установки и оборудования. То есть фюзеляж, крыло с гондолами и механизацией, киль, шасси.
    А теперь давайте осознаем смысл статьи.
    Boeing не будет строить самолёты пока не будут подтверждены поставки турбин. Цепочки поставок нарушены. О темпах 600-700 бортов в месяц сейчас можно только мечтать. И это касается последнего абзаца. Это опять непонимание ситуации и предмета о котором пишет редактор. "Проблемы ... свойственны не всем производителям" - до пандемии Эйрбас выпекал по 600 бортов в год. 20 бортов это полмесяца работы.
    +0-0
    27603257617 Июл 2022 в 22:19
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а..щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете тел.ефо.н или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-1
    Гоша Белградский17 Июл 2022 в 22:16
    Титана не хватает? ;)))))))
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close
    close