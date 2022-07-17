Boeing не будет строить высокотехнологичеые планеры из-за растущего дефицита деталей

Компания Boeing столкнулась с дефицитом турбовентиляторных двигателей для 737 Max. Проблемы в отрасли начались после пандемии Covid-19, сообщает 17 июля Bloomberg.
«Мы не будем строить планеры (так в аэрокосмической промышленности называют безмоторные самолеты, - прим. ред.)», — заявил журналистам Стэн Ди, который является исполнительным вице-президентом компании Boeing и президентом и главным исполнительным директором подразделения Boeing Commercial Airplanes (BCA). Поставки турбовениляторных двигателей для Boeing задерживает компания CFM International Inc. — совместное предприятие General Electric Co. и французской Safran SA. Кроме того, авиастроительная компания испытывает нехватку полупроводников и других деталей. Также после начала пандемии Covid-19 начались проблемы с логистикой и нехваткой квалифицированных механиков. Последнее — последствие увольнений в период пандемии.
В то же время проблемы авиагиганта из Арлингтона, штат Вирджиния, свойственны не всем производителям воздушных судов. Главный конкурент Boeing, компания Airbus SE, еще в конце мая разметила 20 планеров A320neo на своих заводах по всему миру.